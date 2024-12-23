Лаутаро Мартинес рассказал, в чём секрет успеха главного тренера «Интера» Индзаги

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о главном тренере «нерадзурри» Симоне Индзаги.

— Индзаги недооценён?

— На мой взгляд, да. Его секрет в том, что он до сих пор иногда думает как футболист, поэтому он очень хорошо нас понимает и живёт так же, как мы. Для меня это вдвойне удача, потому что он был нападающим, и поэтому он оставляет меня со свободной головой и улыбкой. Это очень позитивные вещи. С Конте я многому научился и благодарен ему, но с Индзаги я чувствую, что достиг ещё большего уровня.

— Тот факт, что Конте — один из ваших главных соперников, — это стимул или беспокойство?

— Ни то ни другое. Мы знаем, что «Наполи» силён, как и другие соперники. И мы идём своим путём: на мой взгляд, это правильный путь и он принесёт нам большие успехи», — приводит слова Мартинеса Corriere della Sera.