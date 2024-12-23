Александр Мостовой прошёл аттестацию по итогам обучения в Академии РФС

Группа, в которой обучался бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, прошла аттестацию в Академии Российского футбольного союза. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова неназванного представителя пресс-службы РФС.

«Группа, в том числе Александр Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия. Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», — приводит слова представителя пресс-службы РФС источник.

Напомним, в начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. В итоге Мостовой прошёл стажировку в московском «Динамо».