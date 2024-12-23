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«Есть одна «Рома» с Дибалой и другая без». Раньери высказался об игре аргентинца

«Есть одна «Рома» с Дибалой и другая без». Раньери высказался об игре аргентинца
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре нападающего Пауло Дибалы после разгромной победы в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0). Аргентинец стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    

«Я всегда говорил, что Пауло играет, когда он в форме. Если он покажется уставшим или что игре нужно что-то ещё, я уберу его. Жозе Моуринью так сказал, и я тоже так скажу, есть одна «Рома» с Дибалой и другая без», — приводит слова Раньери Football Italia.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 20 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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