«Есть одна «Рома» с Дибалой и другая без». Раньери высказался об игре аргентинца

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре нападающего Пауло Дибалы после разгромной победы в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0). Аргентинец стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.
«Я всегда говорил, что Пауло играет, когда он в форме. Если он покажется уставшим или что игре нужно что-то ещё, я уберу его. Жозе Моуринью так сказал, и я тоже так скажу, есть одна «Рома» с Дибалой и другая без», — приводит слова Раньери Football Italia.
Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 20 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
- 23 декабря 2024
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