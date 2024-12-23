Дмитрий Кузнецов: если Головин хочет выигрывать трофеи, надо менять команду

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов дал совет бывшему полузащитнику армейцев Александру Головину, который сейчас выступает за «Монако».

— Если Головина делают одним из капитанов в иностранной команде, это о многом говорит. Он в сборной незаменим, тем более ни в каких скандалах не замешан. Он персона, которая должна задавать тон.

— Не засиделся ли он в «Монако»?

— Это надо у него спрашивать. Если он хочет новый вызов, выигрывать трофеи, то надо менять команду. Это только от него зависит, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.