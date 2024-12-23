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Сон назвал болезненным поражение от «Ливерпуля» для игроков «Тоттенхэма»

Сон назвал болезненным поражение от «Ливерпуля» для игроков «Тоттенхэма»
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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин назвал болезненным поражение от «Ливерпуля» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 6:3.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

«Футбол — это всегда риск. Когда ты расслабляешься, то иногда пропускаешь голы. Мы должны держаться вместе и в хорошие, и в плохие времена. Этот матч стал очень болезненным для игроков, болельщиков и клуба. Но мы должны двигаться вперёд и становиться сильнее», — приводит слова Сона Liverpool.com.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей.

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