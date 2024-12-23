Сон назвал болезненным поражение от «Ливерпуля» для игроков «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин назвал болезненным поражение от «Ливерпуля» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 6:3.

«Футбол — это всегда риск. Когда ты расслабляешься, то иногда пропускаешь голы. Мы должны держаться вместе и в хорошие, и в плохие времена. Этот матч стал очень болезненным для игроков, болельщиков и клуба. Но мы должны двигаться вперёд и становиться сильнее», — приводит слова Сона Liverpool.com.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лондона набрала 23 очка за 17 матчей.