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Чанов: после отстранения в ЦСКА Помазун не сидел сложа руки, а тренировался каждый день

Чанов: после отстранения в ЦСКА Помазун не сидел сложа руки, а тренировался каждый день
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о сложившейся ситуации вокруг голкипера армейцев Ильи Помазуна. Ранее 28-летний Помазун был отстранён от основной команды ЦСКА. Причиной называлось то, что голкипер армейцев в интервью допустил переход в московский «Спартак».

«Вратарь всегда хочет играть и быть первым. У нас были примеры, когда вратари оставались без игровой практики. Володя Габулов тоже потерял полгода, но занимался. Когда после этого он начал играть в тульском «Арсенале», попал в состав сборной России на чемпионат мира. Я знаю, что после отстранения в ЦСКА Илья не сидел сложа руки, а тренировался каждый день», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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