«Крылья Советов» объявили планы на зимние сборы

Самарские «Крылья Советов» объявили планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Так, клуб проведёт сборы в Турции.

«Команда соберётся в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в турецкую Лару. Тренироваться самарцы будут на полях футбольного комплекса «Титаник Мардан». «Крылья» проведут все три сбора в Турции и сыграют семь контрольных матчей. Первый УТС продлится до 24 января, второй пройдёт с 27 января по 9 февраля, третий — с 14 февраля по 27 февраля. Между вторым и третьим сборами запланировано углублённое медицинское обследование. По завершении третьего сбора команда отправится в Краснодар», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», опубликованном в телеграм-канале.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В матче 19-го тура РПЛ «Крылья» сыграют с «Краснодаром» на выезде. Игра состоится 1 марта 2025 года.