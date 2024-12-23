Чемпион СССР Кузнецов ответил, кто из российских футболистов может уехать в Европу

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил, кто из российских футболистов следующим может уехать в Европу.

«Если Батраков не испортится или его не испортят, то, наверное, он следующий из россиян, кто может уехать в Европу. Молодой пацан, второй полноценный сезон будет показательным. Мы все ждём взлёт, а бывает и спад. То же самое случилось и с Чаловым — было 19 голов за сезон, сейчас — три. Тюкавин однозначно может. В «Спартаке» молодые играют сзади — Литвинов, Денисов. А иностранцы в первую очередь смотрят на атакующих игроков, которые творят, делают разницу в атаке и забивают», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.