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Чемпион СССР Кузнецов ответил, кто из российских футболистов может уехать в Европу

Чемпион СССР Кузнецов ответил, кто из российских футболистов может уехать в Европу
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Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил, кто из российских футболистов следующим может уехать в Европу.

«Если Батраков не испортится или его не испортят, то, наверное, он следующий из россиян, кто может уехать в Европу. Молодой пацан, второй полноценный сезон будет показательным. Мы все ждём взлёт, а бывает и спад. То же самое случилось и с Чаловым — было 19 голов за сезон, сейчас — три. Тюкавин однозначно может. В «Спартаке» молодые играют сзади — Литвинов, Денисов. А иностранцы в первую очередь смотрят на атакующих игроков, которые творят, делают разницу в атаке и забивают», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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