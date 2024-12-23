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«Для чего мы живём?» Леонид Слуцкий объяснил, зачем поехал работать в Китай

«Для чего мы живём?» Леонид Слуцкий объяснил, зачем поехал работать в Китай
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Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, зачем поехал работать в Китай.

— Обычно в Азию едут либо миссионеры, большие тренеры, которые заработали денег и идут за новым опытом, либо за большими деньгами, как многие другие тренеры, либо такие, в хорошем смысле, авантюристы, которые любят приключения, что-то новое и неожиданное.
— В данном случае это последний тип в моей ситуации, потому что я заточен на то, чтобы получать новый жизненный опыт. Это не только профессии касается, это касается и любого другого вида деятельности. Я понимал, что [у меня] не такое большое количество вариантов, и мне показалось это безумно интересной историей, то есть это большой клуб, народная команда, которая много лет была неуспешна, шикарный город, интересная новая страна, другой менталитет. Я, если честно, очень впечатлён этим годом.

Вообще, для чего мы живём? Для того чтобы получать новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства и так далее. То есть это, мне кажется, вообще цель человеческого существования. Знаешь, я один раз, помню, разговаривал с очень умным человеком и мы говорили про приключения. Я говорю, ну, приключения бывают хорошие, бывают плохие. Он говорит, если ты используешь слово «приключение», в нём нет отрицательного контекста. Главное, ты переживёшь какие-то эмоции, да? Если ты их пережил, неважно, чем они закончились, и, условно, тебя, не знаю, питон сожрал в джунглях, но это было приключение, или ты там счастливо выбрался, но само приключение — это поход за эмоциями. То есть это точно то, что я получил, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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