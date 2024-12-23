Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Раньери: Хуммельс и Паредес мне нравятся, у них есть опыт

Тренер «Ромы» Раньери: Хуммельс и Паредес мне нравятся, у них есть опыт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о немецком защитнике клуба Матсе Хуммельсе и аргентинском полузащитнике Леандро Паредесе после разгромной победы своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0). Отметим, что оба футболиста стали получать гораздо больше игрового времени после назначения Раньери на пост тренера.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    

«Что я могу сказать? Хуммельс — победитель чемпионата мира, он играл в финале Лиги чемпионов. Он всю неделю болел гриппом и почти не тренировался, но когда он говорит, что может играть, то я ставлю его на поле.

Паредес тот же, невероятный плеймейкер, которому достаточно одного-двух касаний. Это игроки, которые мне нравятся, у них есть опыт, и они могут диктовать темп», — приводит слова Раньери Football Italia.

После этого матча «Рома» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 15 очками после 17 игр идёт 17-й.

Материалы по теме
«Есть одна «Рома» с Дибалой и другая без». Раньери высказался об игре аргентинца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android