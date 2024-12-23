Тренер «Ромы» Раньери: Хуммельс и Паредес мне нравятся, у них есть опыт

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о немецком защитнике клуба Матсе Хуммельсе и аргентинском полузащитнике Леандро Паредесе после разгромной победы своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0). Отметим, что оба футболиста стали получать гораздо больше игрового времени после назначения Раньери на пост тренера.
«Что я могу сказать? Хуммельс — победитель чемпионата мира, он играл в финале Лиги чемпионов. Он всю неделю болел гриппом и почти не тренировался, но когда он говорит, что может играть, то я ставлю его на поле.
Паредес тот же, невероятный плеймейкер, которому достаточно одного-двух касаний. Это игроки, которые мне нравятся, у них есть опыт, и они могут диктовать темп», — приводит слова Раньери Football Italia.
После этого матча «Рома» набрала 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 15 очками после 17 игр идёт 17-й.
- 23 декабря 2024
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