Леонид Слуцкий: моя популярность как YouTube-персонажа выше, чем футбольного тренера

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мыслями о своей популярности как YouTube-персонажа.

— Вы себя ощущали героем YouTube в 2023 году?

— Я тебе скажу больше. Была интересная история. Мы сидим в Лондоне. Я, Кристиан, Вася, Олег в ресторане. И подходит официантка, она русская девчонка. Она говорит: «Ой, здравствуйте, можете дать автограф?» и так далее. И Кристиан говорит: «Ну, а что вы только у него? Вот ещё Вася». Она говорит: «А кто это?» Она меня знала по YouTube-шоу, а не как футбольного тренера. А Кристиан, он же думает, вот тренер, вот игрок. Она, если знает тренера, значит, знает и игрока. И у меня было огромное количество историй, когда люди подходили и говорят: а я вас видела в «Плюшках», или в шоу «Контакты», или в «Большом шоу».

И я понимал, что моя популярность как YouTube-персонажа, она выше, чем футбольного тренера. И это, с одной стороны, было классно, а с другой стороны, блин, а чего же ты должен вообще добиться в своей профессиональной деятельности, чтобы это всегда перебивало какое-то шоу юмористическое, в котором ты пошёл и поучаствовал? Я всегда делаю то, что мне хочется, то, что мне нравится. Я не смотрю, когда все смотрят шоу наше с Дзюбой и тут же его критикуют, но просмотров там просто нереальное количество. И я же общаюсь внутри футбольного сообщества, и Артём общается, и у меня куча друзей, всё футбольное сообщество внутри реагировало просто с восторгом, просто с восторгом. Мне могли звонить топовые игроки, которые на камеру сказали: «Нет, это безобразие, такая нецензурная брань, она не красит, конечно, заслуженного тренера России, одного из лучших игроков». И этот же игрок мне звонил два дня назад и говорит: «Я смотрел выпуск с тем-то, но это вообще просто [классно]», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.