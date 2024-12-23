Евдокимов: может, «Спартаку» лучше и не говорить о борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов полагает, что московскому «Спартаку» не стоит говорить о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.

— Кроме «Зенита», о желании стать чемпионами говорит только «Краснодар». Вас не удивляет скромность руководства «Спартака»?

— Может быть, и удивляет. С другой стороны, последний раз они были чемпионами в 2017 году, до этого долго не становились. Может, им лучше и не стоит об этом говорить, а просто бороться за чемпионство, — приводит слова Евдокимова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». «Спартак» следующий матч в рамках внутреннего первенства проведёт 2 марта. В этот день красно-белые сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.