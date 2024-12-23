Лисандро Мартинес: я вижу свет в «Манчестер Юнайтед», мы исправим ситуацию

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3).

«Мы очень разочарованы. Я думаю, мы играем очень хорошо, создаём много моментов, но, к сожалению, не можем забить. Теперь нам нужно кое-что подкорректировать, особенно на стандартах, мы должны начинать игры, забивая первый гол. Мы хотим работать над этим, я думаю, у нас отличный тренер и отличная команда.

Сейчас у нас есть шанс, потому что мы знаем, что в этом клубе проигрывать недопустимо. Мы здесь, чтобы всё изменить. Безусловно, мы заслуживаем большего. Я вижу свет в этом клубе и думаю, что мы этого добьёмся.

Вы видите в играх, что мы совершенствуемся. Мы должны верить, но, конечно, трудно принять такой результат. Я очень верю в персонал и в нашу команду, что, как я уже сказал, мы изменим ситуацию», — приводит слова Мартинеса пресс-служба клуба на своём официальном сайте.