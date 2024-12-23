Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лисандро Мартинес: я вижу свет в «Манчестер Юнайтед», мы исправим ситуацию

Лисандро Мартинес: я вижу свет в «Манчестер Юнайтед», мы исправим ситуацию
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал поражение в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29'     0:2 Клюйверт – 61'     0:3 Семеньо – 63'    

«Мы очень разочарованы. Я думаю, мы играем очень хорошо, создаём много моментов, но, к сожалению, не можем забить. Теперь нам нужно кое-что подкорректировать, особенно на стандартах, мы должны начинать игры, забивая первый гол. Мы хотим работать над этим, я думаю, у нас отличный тренер и отличная команда.

Сейчас у нас есть шанс, потому что мы знаем, что в этом клубе проигрывать недопустимо. Мы здесь, чтобы всё изменить. Безусловно, мы заслуживаем большего. Я вижу свет в этом клубе и думаю, что мы этого добьёмся.

Вы видите в играх, что мы совершенствуемся. Мы должны верить, но, конечно, трудно принять такой результат. Я очень верю в персонал и в нашу команду, что, как я уже сказал, мы изменим ситуацию», — приводит слова Мартинеса пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима установил свой антирекорд века в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android