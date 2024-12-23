Кузнецов: если Дивеев избавится от травм, у него большие возможности оказаться в Европе

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил потенциал защитника ПФК ЦСКА Игоря Дивеева.

«Слышал, что Дивеев должен был уехать в Европу, но Игорь очень травматичный игрок. Если он избавится от этой хронической проблемы, то у него большие возможности», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в € 7,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах красно-синих во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.