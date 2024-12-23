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Спортдиректор «Милана»: мы идём на риск с молодыми игроками, а не покупаем громкие имена

Спортдиректор «Милана»: мы идём на риск с молодыми игроками, а не покупаем громкие имена
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Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада рассказал о трансферной политике клуба, а также привёл в пример полузащитника Тейани Рейндерса, приобретённого у «АЗ Алкмар» летом 2023 года.

«Мы идём на продуманный риск с молодыми игроками, а не покупаем громкие имена за высокие зарплаты. Возможно, таким образом вы не добьётесь немедленного успеха, но вы строите планы на долгосрочную перспективу. Рейндерс играл в нидерландской лиге, и мы были единственными, кто сделал ставку на него. Вы задаётесь вопросом: он отличный игрок – почему он никому не нужен? Нам удалось приобрести его по отличной цене. А теперь он у нас в стартовом составе и играет за свою сборную», — приводит слова Монкады Milan News.

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