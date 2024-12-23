Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: может, это уже уровень Чалова — не выше

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о потенциале экс-форварда армейцев Фёдора Чалова, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Ветеран допустил, что чемпионат Греции может быть реальным уровнем российского нападающего.

— Что случилось с Чаловым?

— Может быть, это его уровень. Уже не выше.

— Если бы он тогда уехал в «Кристал Пэлас», что-то бы поменялось?

— Думаю, мы бы увидели разницу в уровне. Как бы он заиграл и оказался готов. Там бы все недостатки вскрылись сразу, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.