Безбородов не стал обжаловать решение о своём отстранении до конца сезона‑2024/2025

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил, что российский арбитр Владислав Безбородов не подавал апелляцию на решение о своём отстранении.

— Подал ли Безбородов апелляцию на решение о своём отстранении?

— Нет. Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025 в начале ноября. Безбородову было назначено наказание за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».