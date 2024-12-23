Клаудио Раньери рассказал, какой совет дал форварду «Ромы» Артёму Довбику

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери после победы своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Пармой» (5:0) рассказал, какой совет дал нападающему римлян Артёму Довбику. В этой игре украинец отметился забитым мячом.

«Мне понравилось, как он двигался и взаимодействовал с товарищами по команде, но ему нужно научиться бить по воротам первым касанием, неважно, правой или левой ногой. Нападающий не должен бояться совершить ошибку. Иногда, даже ошибаясь, форвард может забить гол, это то, что я ему сказал», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча, в которых он стал автором девяти голов и одной результативной передачи.