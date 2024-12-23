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Леонид Слуцкий обозначил самый счастливый период в своей тренерской карьере

Леонид Слуцкий обозначил самый счастливый период в своей тренерской карьере
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Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий обозначил самый счастливый период в своей тренерской карьере. Он выделил время работы в казанском «Рубине».

«Я могу сказать, что время до отъезда игроков из «Рубина» — самое счастливое в моей тренерской деятельности. Не самое успешное, не самое продуктивное, а самое счастливое. У каждого человека на разных жизненных этапах есть разные жизненные запросы. И, условно, когда я приходил в ЦСКА, мне было вообще неинтересно, что вокруг, насколько сложно давление. Мне хотелось добиться результата, поиграть в Лиге чемпионов, поработать с топовыми игроками. На этапе, условно, перехода в «Рубин» мне хотелось [получить] настолько ощущение внутреннего комфорта и счастья от работы, от ситуации, от обстановки.

Я утром, когда просыпался и когда ехал на базу, у меня была вот такая лыба, как у чеширского кота, от уха до уха, потому что я предвкушал, мне нравилось всё, от заезда на базу и первых ступенек и встречи дяди Саши, который стоял на ресепшене, до любой тренировки. То есть это было самое счастливое время, и апофеоз этого счастья — это был мой 50-летний юбилей. И то, что, например, сделала пресс-служба «Рубина», вот этот фильм, когда все футболисты команды… Футболистов заставить петь. Они это сделали просто потому, что суперхорошо относились ко мне, и только для меня. То есть это как бы апофеоз моего счастья. Вот это 50-летие — это, наверное, самый счастливый день в моей жизни, когда праздновали, сколько людей, какие были фильмы, какая была атмосфера и всё прочее», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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