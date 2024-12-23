Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Дюкова в кандидаты на пост главы РФС

Общее собрание Российской Премьер-Лиги единогласно поддержало выдвижение Александра Дюкова в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза (РФС) на выборах в феврале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Кроме того, общее собрание РПЛ утвердило кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Это Ахмед Айдамиров из «Ахмата», Арташес Арутюнянц из «Ростова» и Дмитрий Гафин из московского «Динамо».

Напомним, выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС пройдут на внеочередной конференции 2 февраля 2025 года. Дюков является действующим главой организации.