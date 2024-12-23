Леонид Слуцкий назвал плюсы и минусы у китайцев

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал положительные и отрицательные черты характера у китайцев.

«Плюсы — работоспособные, послушные, исполнительные. Минусы — некреативные, физически несильные. Ну, имеется в виду, просто генетически. Потому что я вообще считаю, что сегодня футбол развивается в тех странах, где идёт кровосмешение. То, что я видел в Голландии, в Англии, когда кто-то из родителей темнокожий или кто-то арабского происхождения.

То есть это смешение всего-всего-всего, и получается суперчеловек. Посмотри сегодня составы ведущих клубов. Китайцы, которые китайцы, им очень трудно именно генетически быть конкурентоспособными, даже, мне кажется, с японцами и корейцами», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.