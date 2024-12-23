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Тренер 2DROTS Кузнецов: медиафутбол приближается к профессиональному, сюда все стремятся

Тренер 2DROTS Кузнецов: медиафутбол приближается к профессиональному, сюда все стремятся
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Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о развитии медиафутбола в России.

«Медиафутбол меняется в положительную сторону — уже приближается к профессиональному. В Медиалигу заходят люди — не только тренеры, но и футболисты, которые играли в ФНЛ, РПЛ. Уровень растёт большими темпами, сюда уже все стремятся. А отрицательная сторона — это конфликты, люди на бровке, нецензурные выражения, стычки. Это надо менять, нужен такой регламент, чтобы он действовал на людей, кто хочет матом выругаться или ударить кого-то. Со строгим регламентом мы будем ещё сильнее приближаться к профессиональному футболу», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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