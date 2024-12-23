Игорь Лещук сделал в соцсетях философский пост о непредсказуемости жизни

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сделал философскую публикацию в социальных сетях. Он порассуждал о непредсказуемости жизни и привёл в пример себя. Вратарь признался, что не выполнил большую часть своих целей на 2024 год. При этом он отметил, что за этот год у него случилось много неожиданных событий.

«В конце прошлого года я, как и все, написал список целей на 2024-й. Недавно нашёл его и подумал: «А что я из этого вообще сделал?» Спойлер: почти ничего.

Сначала это немного выбило из колеи. Но потом я решил спокойно разобраться: что вообще было за этот год? Оказалось, многое из того, что я планировал, уже неактуально. Интересы поменялись, приоритеты тоже. Зато появились вещи, которых я вообще не ожидал, но они оказались важнее.

Какие-то моменты пришли сами собой, другие — потому что я рискнул и попробовал что-то новое. Даже забавно: вроде планы не выполнил, а год ощущается насыщенным. Теперь думаю: планы — это, конечно, хорошо, но жизнь всё равно всегда добавит своё», — написал Лещук в своём телеграм-канале.

Напомним, в первой части сезона РПЛ Лещук отметился необычным достижением — он стал единственным вратарём, которому удалось забить гол.