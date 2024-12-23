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Манчини заявил, что жалеет об уходе из сборной Италии ради работы в Саудовской Аравии

Манчини заявил, что жалеет об уходе из сборной Италии ради работы в Саудовской Аравии
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Итальянский специалист Роберто Манчини заявил, что жалеет об уходе с поста главного тренера сборной Италии ради работы с национальной командой Саудовской Аравии.

«Я бы не принял такого решения снова. По техническим причинам, по футбольным причинам, потому что быть тренером сборной Италии — лучшая работа из всех. Нет, я бы не сделал тот же выбор снова.

Испорченные отношения с президентом Итальянской федерацией футбола (FIGC) Габриэле Гравиной? Возможно, мы не поняли друг друга. Если бы мы больше говорили, то, возможно, всё сложилось бы по-другому, но я ничего не имею против президента.

Погнался за деньгами вместо того, чтобы представлять свою страну? Моя история говорит за меня. Те, кто не знает обо мне, могут просто вернуться и ещё раз на всё посмотреть, а потом поговорить», — приводит слова Манчини Fotball Italia.

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