«Понимаю, как Гвардиола расцарапал себе лицо». Слуцкий — о стрессоустойчивости тренеров

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о стрессе, с которым сопряжена работа тренеров.

— Что убедило вас в мысли, что вы не стрессоустойчивый?

— Сейчас есть пример. Это Юрген Клопп. То есть человек настолько выгорел в суперкоманде, в суперусловиях, имея возможность работать с лучшими игроками мира, он ушёл. И, например, я не знаю вообще, он вернётся к тренерской деятельности или нет, или опять же это будет какая-то трансформация, которая сейчас у него происходит. Поэтому выгорание тренера и стрессоустойчивость — это такая история, в которой ты не можешь адаптироваться к стрессу.

Самое страшное в тренерской работе — ты не можешь адаптироваться к стрессу. То есть тебе всё время кажется, что уйдёшь через год, через два, через три, через пять. У меня, наоборот, уже больше 700 матчей на высочайшем уровне. Это огромная цифра, просто огромная. То есть считается топовым показатель для тренера 600. У меня уже там больше 700, но каждая новая игра вызывает у меня такой стресс, и это самое страшное, что может произойти. И ты никогда к этому стрессу не адаптируешься, ты всегда можешь его только пережить, и в один прекрасный момент он тебя так захватывает, что ты думаешь, всё, вот если я сейчас сделаю шаг на футбольное поле, или я возьму свисток в руки, не знаю, в зубы, куда угодно, я умру.

У меня были такие состояния много раз. Если посмотреть на мою карьеру, то почти отовсюду я уходил сам. Почти везде. То есть меня, если берём на высшем уровне, уволили из футбольного клуба «Москва». Я уходил сам из «Крыльев», я уходил сам из ЦСКА, сам из сборной, сам из «Витесса», сам из «Рубина». Я уходил всегда сам. Это было моё желание. Я тебе скажу больше, может быть, какой-то секрет открою, у меня ключевым пунктом в контракте всегда есть один пункт, что в любой момент клуб или я могут разорвать контракт без компенсации в одну и в другую сторону. То есть клуб меня может выгнать в любую секунду без любой компенсации, и я могу в любой момент сказать: всё, я ухожу, — то есть тоже я ничего клубу не должен. Для меня это ощущение внутренней свободы, поэтому контракт может быть хоть десятилетний, но если есть такой пункт, ты же понимаешь, он его обесценивает, этот десятилетний контракт.

И я понимаю, например, как Гвардиола сегодня себе расцарапывает лицо. Когда ты всю жизнь был успешным тренером, а тут ты семь матчей подряд не можешь выиграть. То есть это просто такое чувство, когда тебе хочется, не знаю, вон из окна выйти и всё, чтобы быстро в эту секунду закончилось. Тренерство — это дело моей жизни, я его обожаю, люблю, но всё равно это должно делаться с костром внутри. Потому что если он затух, то я не буду работать просто так ради зарплаты, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.