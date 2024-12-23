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Агент Ломовицкого высказался о возможном уходе игрока из «Рубина»

Агент Ломовицкого высказался о возможном уходе игрока из «Рубина»
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Валерюс Мижигурскис, являющийся агентом полузащитника Александра Ломовицкого, высказался о возможном уходе игрока из «Рубина». Ранее инсайдер Иван Карпов отмечал, что «Рубин» готов отпустить Ломовицкого в зимнее трансферное окно — 2025.

«У Александра действующий контракт с «Рубином», а там посмотрим. Пока никакой конкретики нет», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Казанский «Рубин» завершил осеннюю часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Рахимова набрала 26 очков по результатам 18 проведённых матчей.

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