Кузнецов — хейтерам Медиалиги: ребята, опомнитесь! 30 тысяч на финале, неинтересно?

Экс-капитан ЦСКА, бывший игрок «Эспаньола» и сборных СССР, СНГ и России, главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов обратился к хейтерам медийного футбола. Он обозначил высокую популярность Медиалиги.

— К медиафутболу всегда было скептическое отношение, называли его цирком. Вы чувствуете изменения в этом?

— Это говорят отдельные люди, которые не хотят признавать популярность медиафутбола. Они не верят в это, хотя статистика и цифры говорят об этом. Недавно был финал на «Газпром-Арене» — 30 тысяч болельщиков. Ребята, опомнитесь. Неинтересно? — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.