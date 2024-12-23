Леонид Слуцкий раскрыл, почему не хочет работать в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему не хочет работать в клубах РПЛ. Он назвал сразу несколько факторов, которые делают для него работу в российском футболе неинтересной.

— Вы говорили, что не рассматриваете варианты в Российской Премьер-Лиге. Почему?

— Мы можем сколько угодно нахваливать наш чемпионат и любить его, и хвалить, но реальность такова, что сегодня нет еврокубков, сборная нигде не играет, ты получаешь легионеров совсем другого уровня, которые были, к которым я лично привык, что нет такого оттока российских игроков за рубеж.

То есть ты ради чего работаешь? Первое — добиться какого-то большого командного результата. Я понимаю, что сегодня там, условно, «Зенит» — супергегемон и сложно любому клубу на что-либо претендовать большое. Второе — развитие молодых талантливых игроков, которые бы потом уехали. Головин, например. Очень сложная история, ты знаешь, что это единичные случаи, сейчас фокус на российский рынок, но он, по существу, отсутствует. Третье — крутой легионер, которого ты подготовил, он уехал. Кварацхелия как самый яркий пример. Поэтому очень сложно было найти в себе мотивацию для такого рода работы, потому что ты изначально понимаешь, что ты будешь работать с людьми ниже уровнем, что, соответственно, ты должен ниже требовать, что ты уже здесь был много-много раз. То есть это всё равно что из восьмого класса не в девятый перейти, а из восьмого класса уйти в шестой, при том что ты в восьмом классе был успешен, то есть ты не был двоечником. И мне показалось это, ну, не совсем интересным на данный момент», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.