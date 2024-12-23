Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил на год отстраниться от работы в футболе.

«Сегодня, когда бесконечно наши руководители… Сейчас нам уже говорят, что мы не допущены к жеребьёвке чемпионата мира 2026 года, а руководители наши говорят: нет-нет-нет, это не так поняли, нас сейчас допустят. Через неделю уже просто окончательно говорят: нет, не допустили. То есть мы всё время пытаемся делать хорошую мину при плохой игре, но это выглядит неестественно, то есть понятно, что нужно работать, понятно, что нужно развиваться, понятно, что нужно переформатироваться. Но нам надо признать, что сегодня, к сожалению, ситуация несколько другая, [нужно] переформатировать какие-то вещи, сделать ставку, может быть, на что-либо иное, но мы всё продолжаем гнаться за результатом, за победами, за какими-то вещами. Бесконечные сотрясания скандалов, то судейские, то агентские, то ещё какие-то.

И очень сложно, на самом деле. Очень такая токсичная среда, и в том числе, мне кажется, твои коллеги виноваты, Нобель (обращение к журналисту Нобелю Арустамяну, бравшему интервью у Слуцкого. – Прим. «Чемпионата»). Если почитать телеграм-каналы и реакции на что-либо, там слова только «четвертовать», «уволить», «убить». Какие-то составляются списки, которых надо там, не знаю, уволить. Ну так нельзя. Футбол — это та вещь, от которой ты должен получать положительную эмоцию, и индустрия футбольная — это вещь, где нужно друг друга поддерживать, развивать, пытаться подбадривать.

А к сожалению, [сейчас] очень-очень токсичная стала атмосфера, и я себя почувствовал как бы лишним. Я не хотел бесконечно этой борьбы с ветряными мельницами в виде судейского корпуса, я не хотел бесконечно спорить с форматами определённой журналистики, когда бегают за тобой, снимают по парковкам. Я себя почувствовал реально лишним в этой ситуации, в этой истории. Поэтому я попробовал себя в год без работы реализовать в других вещах», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.