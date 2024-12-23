Кудряшов заявил, что многие страны манипулируют УЕФА, чтобы Россию не вернули в турниры

Известный российский экс-футболист Фёдор Кудряшов высказался по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных в международные турниры. Он считает, что многие страны оказывают на УЕФА манипулятивное давление, чтобы Россию не вернули на международную арену.

«Прошло немало времени с тех пор, как мы были отстранены от участия в соревнованиях. Это невероятно сложный период, полный разочарований и неопределённости.

Сейчас появляются разные сообщения и слухи о возможности нашего возвращения. Я, как и вы, с нетерпением жду официальных новостей. Мы все очень скучаем по атмосфере больших матчей, по борьбе, по поддержке наших болельщиков. Совсем недавно в УЕФА заявили, что многие страны выступают против возвращения российских футболистов, таким образом организация практически подтвердила, что ей манипулируют», — написал Кудряшов в своём телеграм-канале.

Ранее появились разговоры, что бан с российских футбольных команд может быть снят уже в 2025 году. ФИФА и УЕФА отстранили Россию в феврале 2022 года из-за напряжённой политической ситуации в мире.