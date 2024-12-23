Дюков признался, что пока не подавал заявку на переизбрание в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА.

«Время ещё есть, заявку я пока не подал. Вопрос [с президентом УЕФА Александером Чеферином] пока не обсуждал. У меня есть время, чтобы ещё подумать и принять решение, в том числе проконсультироваться с УЕФА по этому вопросу», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, Александр Дюков был избран в исполком УЕФА весной 2021 года. С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Ранее Дюков отмечал, что ожидает возвращения российских команд к международным соревнованиям уже в 2025 году.