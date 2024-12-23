Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Милане» высказались об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора

В «Милане» высказались об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора
Комментарии

Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани рассказал об уходе Паоло Мальдини с поста технического директора «россонери».

«Это было историческое решение — отпустить его, учитывая то, что это значило для клуба и для его авторитета. Но если мы хотели реализовать видение Джерри (Кардинале, владельца «Милана». — Прим. «Чемпионата») для клуба, нам пришлось измениться и двигаться вперёд», — приводит слова Фурлани Milan News.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

Материалы по теме
Гендиректор «Милана» Фурлани: мне угрожали смертью, когда мы продали Тонали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android