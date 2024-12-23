Сергей Юран назвал два лучших гола первой части нынешнего сезона РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран назвал два лучших гола первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Так, Юран отметил гол нападающего «Спартака» Манфреда Угальде «Краснодару» и гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы «Зениту».

«Сразу приходит на ум гол Угальде «Краснодару», когда пошла длинная передача, он поймал мяч на голеностоп, обыграл и пробил. Было здорово. На мой взгляд как профессионала также это гол Дзюбы, когда он забивал «Зениту». Передача, он завис и направил зряче мяч в угол. За это ему надо отдать должное», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы.