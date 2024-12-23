Стоимость Антона Миранчука понизилась более чем на 40% после обновления от Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в швейцарской Суперлиге. Рыночная стоимость российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука уменьшилась на € 2,5 млн, или 42%, и в данный момент оценивается в € 3,5 млн.

29-летний футболист присоединился к «Сьону» в сентябре нынешнего года в качестве свободного агента. В сезоне-2024/2025 Миранчук принял участие в семи матчах швейцарской Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 391 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.