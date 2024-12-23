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Игрок «Балтики» Мохаммад: «Зенит» — фаворит в борьбе за титул, но болею за «Краснодар»

Игрок «Балтики» Мохаммад: «Зенит» — фаворит в борьбе за титул, но болею за «Краснодар»
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Футболист лидирующей в Мелбет Первой лиге «Балтики» Амир Мохаммад поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

– Кто лидер в чемпионской гонке?
– «Зенит».

– Будешь болеть за них?
– Честно, нет. Я буду болеть за «Краснодар». Мне нравится, как они играют и идут к цели. Галицкий построил клуб, стадион и академию. Хочу, чтобы он выиграл РПЛ, заслужил, — приводит слова Мохаммада Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Санкт-петербургский «Зенит» следующий матч в рамках внутреннего первенства проведёт 1 марта. В этот день сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на домашней арене.

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