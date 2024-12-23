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Экс-вратарь сборной СССР Уваров высказался об удачной игре Сафонова за «ПСЖ»

Экс-вратарь сборной СССР Уваров высказался об удачной игре Сафонова за «ПСЖ»
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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров высказался об удачной игре Матвея Сафонова за «ПСЖ». Накануне российский голкипер совершил два сейва в серии пенальти матча Кубка Франции с «Лансом». Благодаря спасениям Сафонова парижане одержали победу (1:1, 4:3 — по пенальти) и вышли в 1/16 финала Кубка страны.

— Если он попал в «ПСЖ», это уже о чём-то говорит. А дальше всё будет зависеть от него. Всё-таки конкурент у Сафонова очень достойный. Но раз попал в такой клуб — надо дерзать. Желаю ему тоже удачи. Не каждому дано попасть в «Пари Сен-Жермен».

— То есть не ошибся он с выбором?
— Это надо у него спросить. Но раз уже играет за «ПСЖ», значит, правильный шаг сделал. Время покажет. Всё-таки Сафонов ещё мало там находится и не всегда играет. Надеюсь, в следующем году будет играть чаще, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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