«Спарта» и «Чертаново» — победители VI фестиваля «Чемпионата»!

В рамках фестиваля «Чемпионата», который мы проводим вместе с фондом «Пас в Будущее», состоялись два футбольных турнира — для ребят и девочек 2016 и 2017 годов рождения. А кроме того, участников и зрителей, которые провели несколько декабрьских дней в уютном манеже Академии «Чертаново», ждали разнообразные активности и развлечения. Были и прямые трансляции матчей, и фоторепортажи, в общем, всё как у взрослых.

Первыми в борьбу за призы «Чемпионата» вступили восьмилетки. С 11 по 15 декабря в чертановском манеже выступали воспитанники академий ПФК ЦСКА и «Чертаново», команда подмосковных «Химок», «Юный Динамовец» (Уссурийск), «Локо» (Минеральные Воды), «Победа» (Хасавюрт), «Метеор-ТХ» (Екатеринбург), «Метеор» (Балашиха), «Спарта» (Москва), «Тигры» (Москва), «Финиш спорт» (Москва) и сборная регионов России.

Турнир начался с двухдневного группового этапа, в пятницу стартовал плей-офф, а заключительные матчи игрались в воскресенье. ЦСКА и «Чертаново» встретились в полуфинале, армейцы одержали победу по пенальти и прошли в финал. А хозяева в матче за бронзу с трудом обыграли сборную регионов — 1:0. Соперником ЦСКА в финале стала команда столичной академии «Спарта», которая на днях отпраздновала всего второй день рождения. Спартанцы преподнесли сюрприз — не испугались соперника с громким именем, победили 1:0 и завоевали главный приз.

На торжественной церемонии награждения с участием нашего маскота, тигра Чемпа, вручили не только командные награды, но и призы лучшим игрокам. Специальный приз организаторов «Юная надежда» достался Никите Исаеву из «Метеор-ТХ». Лучшим вратарём был признан Есений Ларионов («Спарта»), лучшим защитником — Артур Тимурханов («ЦСКА»), лучшим полузащитником — Арсений Антропов («Чертаново»), а лучшим нападающим — Марат Сиваков («ЦСКА»). Лучшим снайпером турнира стал форвард сборной регионов Иван Кахута, автор 10 голов. А приз лучшему игроку турнира вручили Никите Сабельфельду из «Спарты».

В следующую среду, 18 декабря, стартовал турнир семилетних футболистов. В нём приняли участие три команды «Чертаново», включая девочек, команда академии «Динамо», команда филиала академии питерского «Зенита» — «Зенит-Красногвардейский», ДЮФК «Севастополь», «Торнадо» (Иркутск), «Лион» (Анапа), ФК «Сергиевск» (Самарская область), «Витязь» (Ногинск), московские ФШ «Динамо», «Динамо Плей-Парк», «Реал», «Альфа-Комета», «Финиш спорт» и «Спарта».

Здесь скрытым финалом стал полуфинальный поединок команд «Чертаново-синие» и академии «Динамо», в котором чертановцы выиграли 5:2. Бело-голубые не расстроились и в воскресенье одержали уверенную победу в игре за третье место против «Альфа-Кометы» 8:1. А финал получился получился полностью чертановским — «синие» обыграли «белых» со счётом 6:3.

По итогам турнира Даниил Фролов из ДЮФК «Севастополь» стал обладателем приза «Юная надежда», Артем Кувшинов («Чертаново-синие») был признан лучшим голкипером, Александр Татевосян («Альфа-Комета») — лучшим защитником, Макар Ветров («Чертаново-белые») — лучшим полузащитником, Илья Корбут (Академия «Динамо») — лучшим нападающим. Гонку бомбардиров выиграл нападающий ФК «Сергиевск») Даниил Моргачёв, записавший на свой счет впечатляющие 19 голов. А приз самому ценному игроку турнира вручили Макару Фетисову («Чертаново-синие»).

Фестиваль «Чемпионата» подарил болельщикам и зрителям две недели по-настоящему искреннего детского футбола. До встречи в следующем году!

Результаты всех матчей фестиваля, ссылки на фоторепортажи и прямые трансляции можно найти на сайте фонда «Пас в Будущее».