Экс-игрок «Динамо» Сапета: если ты всю карьеру проиграл в Медиалиге — ты не футболист

Бывший футболист московского «Динамо», «Ростова» и «Кубани» Александр Сапета высказался об уровне футбола в Медиалиге. Сапета выступал за медийный клуб «ФК 10». Ранее представители медийных команд допускали, что смогли бы составить конкуренцию профессиональным клубам во Второй лиге.

«Некоторые команды из Медиалиги могут побороться с профессиональными клубами в одном конкретном матче. Но пусти их в сезон — все умрут после 15 туров. В МФЛ сезон идёт два понедельника, а во Второй лиге почти год. Думаю, пацаны из медиафутбола сами прекрасно понимают, что не вывезут профессиональный уровень, — просто не могут в этом признаться. Ну и ещё: если хотите, чтобы о вас вспоминали и хоть иногда открывали вашу страничку в «Википедии», нужно идти в профессиональный футбол. Если ты всю карьеру проиграл в Медиалиге — ты не футболист», — приводит слова Сапеты Sport24.

Александру Сапете 35 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Сатурн». В составе московского «Динамо» Сапета выиграл первенство ФНЛ в сезоне-2016/2017. Сейчас Александр играет за вторую команду «Пари НН». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца декабря этого года.