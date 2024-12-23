Уваров: Батраков — четвёртый выходец из Орехово-Зуева в большом футболе. Горжусь земляком!

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров высказался о прогрессе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Вашего земляка Батракова, из Орехово-Зуева, называют главным открытием 2024 года в российском футболе. Слышали о нём?

— Конечно, слышал. Я же регулярно приезжаю в Орехово. В ноябре вот был. Очень горд, что ещё один воспитанник ореховского футбола пробился! Приятно за парня. Мы лично не знакомы — он молоденький ещё. Но слышал о нём, друзья рассказывали, родителей его знают. Так что я в курсе — тем более про земляка. Конечно, приятно, что ребята из области достигают высокого уровня. На моей памяти Батраков, получается, уже четвёртый, кто попал в большой футбол из Орехово-Зуева.

Первым был Юра Курненин, царство небесное (чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Тоже в московском «Динамо» играл, как и я. Вторым был Бирюков из «Зенита». Моя бабушка и его родители жили в Орехове в соседних подъездах. А у Юрки родители жили в моём подъезде: они на третьем этаже, а мы — на первом. Понимаешь, как всё пересекается? Где именно живут Батраковы, не знаю. Но он — четвёртый. Так что наш город — слава богу! Не зря говорят: родина футбола, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.