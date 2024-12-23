Юрий Жирков — о спаде «Локомотива»: в раздевалке клуба не хватает дядек

Бывший полузащитник сборной России, лондонского «Челси», ЦСКА, московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков поделился мыслями о спаде в результатах «Локомотива» в концовке первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Так бывает всегда. «Локомотив» — молодая команда. Такие часто недооценивают своих соперников. Наверное, раздевалке не хватает дядек, которые могут подсказать какие-то тонкости. Зато «Локомотив» здорово бежит вперёд, а вот в обороне есть проблемы», — приводит слова Жиркова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.