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Невилл: нынешний «Ливерпуль» напоминает мне «Юнайтед», в котором я играл

Невилл: нынешний «Ливерпуль» напоминает мне «Юнайтед», в котором я играл
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился впечатлениями от игры «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, а также сравнил команду Арне Слота с командой манкунианцев, в которой он сам играл.

«Возможно, в нынешнем «Ливерпуле» есть моменты, которые напоминают мне команду «Манчестер Юнайтед», в которой я играл. Я вижу Дэвида Бекхэма справа, Трента Александер-Арнольда, который делает невероятные передачи, я вижу забегания назад и множество попыток атаковать, но в основном я вижу разные стили футбола в одной игре.

За последние восемь лет нас приучили к этой идеологии, которая подразумевает наличие устоявшейся философии игры, но в нынешнем «Ливерпуле» я этого не вижу. Я вижу, как они играют тремя или четырьмя разными стилями в одном матче. Я вижу, как они играют длинными передачами вперёд, иногда в контратаке, иногда глубоко и компактно, они начинают с высокого прессинга, а затем меняются.

У этого «Ливерпуля» есть независимое мышление, понимание, что нужно игре. Это то, что напоминает мне о том «МЮ», и «Ливерпуль» играет в нынешнем сезоне намного лучше, чем я мог предположить», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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