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Жирков высказался о ситуации в «Химках» на фоне ареста Садыгова

Жирков высказался о ситуации в «Химках» на фоне ареста Садыгова
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Бывший защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о ситуации в подмосковном клубе на фоне проблем с законом у главного инвестора Туфана Садыгова. Жирков признался, что не знает о происходящем внутри команды прямо здесь и сейчас. Однако во время его тренерской стажировки всё было неплохо — «Химки» показывают неплохой футбол под руководством Франка Артиги.

– Как вы отреагировали на арест Садыгова?
– Я даже не в курсе, вот только от вас об этом узнал. Не знаю, что происходит внутри команды, но я слежу за «Химками». Там появилось много новых футболистов, основной костяк поменялся со времён моего пребывания там. Когда я проходил стажировку, «Химки» смотрелись неплохо, интересно играли в пас, создавали комбинации. Мне нравится футбол Артиги, – приводит слова Жиркова Metaratings.

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