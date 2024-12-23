Роберт Евдокимов назвал лучшие качества Алексея Батракова

Бывший главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов высказался о полузащитнике московского «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове.

— Что прежде всего вас в нём поражает?

— Он не делает ничего лишнего. Всегда находится на своём месте. Нет каких-то суперобводок, суперударов, но всё делает очень добротно. По-моему, Батраков — один из лидеров по созданным моментам. И по «гол+пас» вверху, и по голам. Плюс подаёт стандарты, бьёт штрафные. Очень яркий футболист, и хотелось бы, чтобы он развивался, — приводит слова Евдокимова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение 19-летнего Батракова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Полузащитник является воспитанником железнодорожников. В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.