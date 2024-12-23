Уваров: «Динамо» — весёлая командочка. Ей надо играть матчи по 80, а не по 90 минут

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров высказался о выступлениях бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он пошутил, что команде Марцела Лички надо играть матчи по 80 минут, чтобы не пропускать голы в концовках.

«Динамо» постоянно смотрю, как не смотреть! У меня такое впечатление, что команде надо играть 80 минут, а не 90. Уж больно много пропускают на последних минутах. А так в целом командочка весёлая. Мне кажется, немножко в обороне у них проблемы. Желаю в следующем году исправиться. Дай бог, чтобы, как в прошлом сезоне, поборолись за золото. Ещё есть шанс», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.