Роберто Манчини отреагировал на слухи об интересе со стороны «Милана» и «Ромы»

Итальянский специалист Роберто Манчини отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Милана» и «Ромы».

«Со мной пока никто не связывался, но что-то произойдёт, это просто вопрос времени», — приводит слова Манчини Football Italia.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую тренер покинул 24 октября. Сообщалось, что итальянец покинул должность наставника саудовской национальной команды по причине неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

Манчини возглавлял такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит», «Лацио», «Фиорентина». Также Манчини тренировал сборную Италии.