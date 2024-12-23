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«Химки» хотят устроить распродажу зимой, команду могут покинуть Панченко, Терехов и другие

«Химки» хотят устроить распродажу зимой, команду могут покинуть Панченко, Терехов и другие
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Подмосковные «Химки» планируют устроить распродажу в зимнее трансферное окно — руководство клуба хочет расстаться сразу с несколькими футболистами. Так, на трансфер выставлены шесть футболистов, в число которых входят Кирилл Панченко, Сергей Терехов, Неманья Анджелкович и другие, информирует Metaratings.

По сведениям источника, к некоторым из упомянутых футболистов уже есть интерес со стороны других клубов. Например, в услугах Панченко заинтересовал один из клубов чемпионата Казахстана.

Напомним, «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона. Недавно стало известно о проблемах с законом у главного инвестора клуба Туфана Садыгова.

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