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«Это благотворный цикл». Гендиректор «Милана» Фурлани высказался об увеличении доходов

«Это благотворный цикл». Гендиректор «Милана» Фурлани высказался об увеличении доходов
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Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани высказался об увеличении доходов итальянского клуба, а также рассказал о важности грамотного составления контрактов.

«Продать игрока за € 70 млн — это отличная сделка, особенно в контексте общего бизнеса, который приносит доход в € 400 млн. Но если мы возьмём эти деньги и реинвестируем их, например, в четырёх игроков, каждый из которых стоит € 20 млн, и все они окажутся ужасными, эти активы быстро потеряют ценность, и поэтому мы не сможем их перепродать.

Финансовое управление нашей командой чрезвычайно важно. Иногда это просто вопрос того, как мы структурируем контракт. Не тот игрок, купленный за € 50 млн по неправильному контракту, через год может стоить ноль, но неправильный игрок по правильному контракту всё равно может стоить € 30 млн.

Для этого (увеличения доходов клуба) мы должны сосредоточиться на спортивных результатах. Спортивные успехи увеличивают доходы, а доходы поддерживают спортивные успехи. Это благотворный цикл», — приводит слова Фурлани Milan News.

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