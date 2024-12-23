Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Уваров назвал российского вратаря, который может следующим уехать в Европу

Александр Уваров назвал российского вратаря, который может следующим уехать в Европу
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров ответил, кто следующим из российских вратарей мог бы уехать в европейские чемпионаты.

— А из российских киперов кто ещё мог бы уехать за границу?
— В последнее время вратарь «Спартака» нравится. В тех матчах, которые видел, мне Максименко понравился. Очень много выручал «Спартак». Очень много, причём в тяжёлых играх. Тоже были ошибки, но у кого их нет? У всех есть.

Лантратов нравился, но в последнее время у него какой-то спад в «Локомотиве». Но это, опять-таки, дело поправимое, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«После «Барселоны» закончил». По душам с экс-вратарём сборной СССР Уваровым
Эксклюзив
«После «Барселоны» закончил». По душам с экс-вратарём сборной СССР Уваровым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android