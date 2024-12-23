Александр Уваров назвал российского вратаря, который может следующим уехать в Европу

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров ответил, кто следующим из российских вратарей мог бы уехать в европейские чемпионаты.

— А из российских киперов кто ещё мог бы уехать за границу?

— В последнее время вратарь «Спартака» нравится. В тех матчах, которые видел, мне Максименко понравился. Очень много выручал «Спартак». Очень много, причём в тяжёлых играх. Тоже были ошибки, но у кого их нет? У всех есть.

Лантратов нравился, но в последнее время у него какой-то спад в «Локомотиве». Но это, опять-таки, дело поправимое, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.