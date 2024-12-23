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В РФС предположили, почему Карпин не голосовал на премии ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и президент организации Александр Дюков предположили, почему главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не голосовал на премии ФИФА The Best.

«Не знаю, почему Карпин не голосовал. Спросите у него», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

«У меня тоже нет данных по этому поводу. Может быть, информацию поздно прислали. Ничего страшного не произошло», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА признали крайнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. По итогам голосования бразильский футболист опередил следующих конкурентов: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Указанная премия учитывала выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определился посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.