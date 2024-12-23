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Уваров: москвичи всегда были москвичами, а провинциальные пацаны всего добивались сами

Уваров: москвичи всегда были москвичами, а провинциальные пацаны всего добивались сами
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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров высказался о сложности футбольного пути для игроков из провинции.

— Вадим Евсеев у нас в гостях тоже порадовался, что из Московской области выбился игрок. Ребята из небольших городков отличаются от столичных?
— Ну москвичи всегда были москвичами. А провинциальные пацаны всего добивались сами. Естественно, им больше усилий приходится прилагать, чем столичным парням. По себе помню, как ездил на тренировки на электричках. На дорогу уходило по два с половиной часа в одну сторону. Бывало, приезжаешь, а тренировку отменили. Всякое случалось. Поэтому нужно было терпение. Кто терпел и очень хотел — тот добивался, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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